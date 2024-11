Schneller Prozess in Altona: Die Vorwürfe gegen den wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten Physiotherapeuten Philip W. sind ungeheuerlich. Er soll der damals 18-Jährigen erklärt haben, dass es Teil der notwendigen Physiotherapie sei, sie an den Brustwarzen und ihrer Klitoris zu massieren sowie mit Fingern in sie einzudringen. Und obwohl er die Vorwürfe einräumt, wird das Verfahren aus einem bestimmten Grund eingestellt. Ungestraft kommt der Täter aber trotzdem nicht davon.