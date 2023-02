Fahrzeuge im Wert von einer Million Euro gestohlen: Prozess gegen Bande

Fünf Diebe, 25 Fälle, eine Million Euro Gesamtschaden: Eine Verbrecherbande steht nach einer Diebstahlserie im Jahr 2022 ab März vor dem Landgericht Stralsund. In sechs verschiedenen Bundesländern war die kriminelle Gruppe aktiv, stahl hochwertige Autos und Wohnmobile – die meisten Fahrzeuge wurden in Polen weiterverkauft. Die Urteile sind für Ende März angesetzt.

Für eine Diebstahlserie von hochwertigen Autos und Wohnmobilen müssen sich fünf Männer ab März vor dem Landgericht Stralsund verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten bandenmäßigen Diebstahl in 25 Fällen vor, wie eine Gerichtssprecherin am Montag in Stralsund sagte.

Auto-Diebesbande ab März in Stralsund vor Gericht

Der Gesamtschaden wird von der Staatsanwaltschaft mit rund einer Million Euro angegeben, einzelne Fahrzeuge waren bis zu 80.000 Euro wert. Die fünfköpfige Gruppe soll die Fahrzeuge im Jahr 2022 in sechs Bundesländern, darunter Sachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gestohlen und die meisten nach Polen gebracht haben, um sie weiterzuverkaufen.

Die Beschuldigten sind zwischen 21 und 31 Jahre alt und stammen aus Polen. Die Diebstähle sollen sie unter anderem in Stralsund, Greifswald, Eberswalde und Halbe (Brandenburg), Chemnitz (Sachsen), Magdeburg (Sachsen-Anhalt) und Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) begangen haben. Zehn der 25 Fälle lagen in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Stralsund hatte die Ermittlungen zusammen mit der Polizei in mehreren Bundesländern und in Polen geführt. Die Männer sind seit Ende 2022 in Untersuchungshaft. Für den Prozess sind ab 6. März sechs Verhandlungstage anberaumt, die Urteile sind für den 22. März geplant. (dpa/mp)