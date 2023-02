iPhones, iPads, Laptops – insgesamt mehr als 136 elektronische Geräte: Wer die Anklage hört, bekommt den Eindruck, Patricia A. (49) hätte beim NDR alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war. Seit Mittwoch muss sie sich deshalb auch wegen Diebstahls in einem besonders schwerem Fall vor dem Amtsgericht Hamburg verantworten. Noch vor dem Saal fängt sie bitterlich an zu weinen.