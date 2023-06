Großalarm: Explosionen bei schweren Waldbränden im Norden

Großfeuer-Alarm in Südwestmecklenburg: Auf zwei ehemaligen Truppenübungsplätzen im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Montag in kurzer Folge Brände ausgebrochen. Es gab Explosionen. Das weckt Erinnerungen an ein Großfeuer von 2019.

In der Nähe von Lübtheen, wo es 2019 den bis dahin größten Waldbrand in MV auf fast 1000 Hektar Fläche gegeben hatte, standen am späten Nachmittag laut Polizei mehr als zehn Hektar Wald auf dem Gelände eines Marine-Arsenals aus dem Zweiten Weltkrieg in Flammen. In der Nähe von Hagenow rund 30 Kilometer weiter nördlich fing ebenfalls ein Wald auf einem ehemaligen Militärgelände Feuer. Mehrere Hektar seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher.

An beiden Brandorten seien mehrere Feuerwehren im Einsatz. Der Einsatz gilt als schwierig, weil an beiden Orten alte Munition im Boden liegt, die bereits auch detonierte.

Lübtheen: Feuerwehr kämpft erneut gegen Waldbrand

Bei Lübtheens Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) weckt der Waldbrand schlimme Erinnerungen. Ende Juni/Anfang Juli 2019 kämpften damals mehr als 3000 Feuerwehrleute in einer Hitzewelle tagelang gegen die Flammen. Als Ursache galt Lindenau zufolge Selbstentzündung alter Munition.

Das Arsenal sei auch jetzt wieder der Ausbruchsort, sagte die Bürgermeisterin. Das Feuer bewege sich in Richtung der Ortschaft Trebs, die zu Lübtheen gehöre. Dort wohnten rund 160 Menschen. Evakuiert werden müsse bisher aber nicht. Bei dem Großbrand im Sommer 2019 hatten rund 260 Menschen vorübergehend ihre Häuser verlassen müssen.

Das könnte Sie auch interessieren: Trockenheit in Hamburg: Jetzt ist endlich Regen in Sicht

Nach dem Brand von 2019 waren Brandschneisen auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz angelegt worden, um künftige Feuer besser eindämmen und Ortschaften schützen zu können. Außerdem wurden mehrere Tiefbrunnen gebohrt, um an ausreichend Löschwasser zu kommen – das war 2019 ein Problem beim bis dahin größten Waldbrand in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns gewesen. Lindenau hofft, dass die Maßnahmen nun helfen. (dpa/mp)