In Schlangenlinien durch die Nacht: So ist ein 17-Jähriger am Samstagmorgen mit seinem E-Scooter auf einem Gehweg in Vorpommern-Rügen gefahren – bis ihn die Polizei anhielt.

Die Polizisten unternahmen daraufhin eine Verkehrskontrolle. Er sei der körperlichen Koordination „nicht mehr mächtig gewesen“, lautete dann das Urteil.

Betrunkener Teenie auf Scooter: Polizei leitet Verfahren ein

Eine Blutabnahme ergab einen Alkoholgehalt von 1,55 Promille bei dem Jugendlichen.

Nach dem Test brachte die Polizei den 17-Jährigen zu einem Erziehungsberechtigten und leiteten ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt ein. (dpa/ncd)