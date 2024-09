E-Bike-Fahrer (81) stirbt nach Kollision mit Auto

Im idyllischen Ahrenshoop an der Ostsee hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein E-Bike-Fahrer kam ums Leben.

Bei der Kollision mit einem Auto ist ein 81 Jahre alter E-Bike-Fahrer auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst tödlich verletzt worden.

Unfall Ahrenshoop: 81-jähriger E-Bike-Fahrer stirbt

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann auf einem Fuß- und Radweg in Ahrenshoop parallel zu einer Straße, wie die Polizei mitteilte. Ein 34-Jähriger wollte demnach von einem Parkplatz auf diese Straße fahren, wobei er den Radweg kreuzte. Durch den Zusammenstoß sei der E-Bike-Fahrer gestürzt und habe schwerste Verletzungen erlitten, an denen er noch an der Unfallstelle verstarb.

Neben der Polizei waren auch ein Rettungs- und Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls laufen.