Drohung an Schule! Polizei richtet heute Einlasskontrollen ein

Schock an einer Gesamtschule in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte)! Eine per Schriftzug angedrohte Straftat auf der Toilette hat jetzt polizeiliche Einlasskontrollen am Kindertag zur Folge.

Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte ein Unbekannter auf einer Schultoilette angeschrieben, dass am Mittwoch mehrere Lehrer und Schüler attackiert und verletzt werden sollen. Die Schulleiterin entdeckte den Schriftzug am Dienstag und meldete die Schmiererei, so dass Ermittlungen der Kriminalpolizei folgten.

Neustrelitz: Drohung auf der Schultoilette hinterlassen

Bisher habe der Urheber oder die Verfasserin nicht gefunden werden können. Zu Unterrichtsausfall kam es bisher aber nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Armbrust-Angriff an Schule im Norden: Polizei nimmt Schützen fest

In der Folge solle es am 1. Juni am Morgen Einlasskontrollen und Durchsuchungen durch Polizeibeamte geben. An der Schule lernen nach Angaben des Schulträgers rund 360 Schüler in den Klassenstufen fünf bis zehn. (dpa)