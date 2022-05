Schüsse an Schule im Norden: Eine Person verletzt – Video soll Festnahme zeigen

Schüsse am Lloyd-Gymnasium in Bremerhaven: Eine Person wurde am Donnerstagvormittag verletzt, eine bewaffnete Person festgenommen. Ein auf Tiktok kursierendes Video soll die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen, der eine Armbrust bei sich hat.

Die Polizei Bremerhaven hält sich mit Informationen zur Zeit noch sehr bedeckt. Die verletzte Person erlitt einer Sprecherin zufolge eine Schussverletzung. Zum Alter der betroffenen Person und zur Schwere der Verletzung macht die Polizei keine Angaben. Es handele sich aber nicht um einen Schüler.

Einem Bericht auf Bild.de zufolge ist die Verletzte eine Mitarbeiterin der Schule, die mittlerweile in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Medienberichten zufolge soll sich ein weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter auf der Flucht befinden. Dies bestätigte die Polizei jedoch nicht.

Auf Tiktok kursiert ein Video des Nutzers qnomi, das mit „Amoklauf Bremerhaven“ überschrieben ist und die Festnahme eines jungen Mannes auf offener Straße zeigt. Der in Schwarz gekleidete Mann sitzt vor dem „Café National“ an der Bremerhavener Lloydstraße auf dem Bürgersteig, neben ihm liegt eine Armbrust. Er atmet offensichtlich schwer. Als im Hintergrund Sirenen zu hören sind, legt er sich flach auf den Bauch und verschränkt die Hände hinter dem Rücken – offenbar, um sich zu ergeben.

Mehrere Passanten gehen an dem Mann vorbei. Einer von ihnen – ein älterer Mann – hält an und schiebt ganz ruhig die Waffe mit dem Fuß außer Reichweite des auf dem Boden Liegenden. Sekunden später rasen zwei Mannschaftswagen der Polizei und ein Streifenwagen heran, die Beamten springen aus den Fahrzeugen und nehmen den Schwarzgekleideten fest.

Ob die Bilder authentisch sind und die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen, wollte die Polizei auf MOPO-Anfrage nicht bestätigen.

Die Schüler verlassen im Moment das Schulgebäude. Einem Medienbericht zufolge haben sich vor dem Schulgelände aber bereits Eltern versammelt, die von ihren Kindern informiert wurden.

Die Polizei meldet, sie habe die Lage vor Ort unter Kontrolle. Der Magistrat der Stadt Bremerhaven hat ein Informationstelefon für Eltern eingerichtet, es ist erreichbar unter 0471/5902735.

