Tödliches Unglück: Bastler wird vom eigenen Wagen eingeklemmt

Tragischer Unfall in Mecklenburg-Vorpommern: Beim Basteln am eigenen Auto ist ein Rentner in Glowe (Vorpommern-Rügen) tödlich verunglückt.

Der 71-Jährige wollte am Ostermontag einen Geländewagen reparieren. Dabei geriet er aus noch ungeklärter Ursache unter das Fahrzeug und wurde eingeklemmt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Senior nur noch tot bergen. (dpa/mp)