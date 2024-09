Drama auf Einsatzfahrt: Streifenwagen kracht in Auto – ein Toter

Ein Streifenwagen fuhr nahe Wismar zu einem Einsatz und kracht in ein entgegenkommendes Auto. Drei Menschen wurden verletzt – einer von ihnen starb noch an der Unfallstelle.

Bei einem Unfall mit einem Streifenwagen auf der Bundesstraße 106 im Nordwesten Mecklenburg-Vorpommerns ist ein Autofahrer ums Leben gekommen.

Autounfall in Wismar: zwei Polizisten schwer verletzt

Zwei Polizisten erlitten zudem schwere Verletzungen, als der Wagen des 26-Jährigen am Samstag in einer Kurve auf die Gegenspur geriet und mit dem entgegenkommenden Polizeiauto zusammenstieß. Der Streifenwagen befand sich nach Polizeiangaben auf einer Einsatzfahrt – ob Alarmsirene und Blaulicht eingeschaltet waren, blieb zunächst unklar.

Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle nahe Wismar seinen schweren Verletzungen. Die beiden schwer verletzten Polizisten wurden per Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die B106 war laut Polizei rund sieben Stunden lang voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an. (dpa/mp)