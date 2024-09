Die Wagnerkoppel ist eine beschauliche Siedlung in Farmsen-Berne – doch die Idylle rund um die zahlreichen Einfamilienhäuser trügt. Vor einigen Wochen erhielten einige der Anwohner plötzlich die Kündigung für ihren Stellplatz – ohne Alternative. Sie befürchten jetzt ein Parkplatz-Chaos in der kleinen Straße. Was steckt dahinter?