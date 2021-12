Die Polizei in Westmecklenburg fahndet nach einem kompletten Lkw-Auflieger samt Schiffscontainer. Wie ein Polizeisprecher am Montag sagte, haben Unbekannte den Sattelzugauflieger am Wochenende von einem Parkplatz am Stadtrand von Dömitz (Ludwigslust-Parchim) gestohlen.

Inwieweit der Diebstahl mit der Ladung zusammenhing, müsse noch geklärt werden. In dem Container, der nach Hamburg sollte, waren mehr als 50 Feuerschalen.

Dömitz: Lkw-Sattelauflieger mit Container geklaut

Die Diebe seien offenbar mit einer Zugmaschine unterwegs gewesen sein und hätten den Auflieger wohl einfach angehängt, so die Polizei. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf mindestens 25.000 Euro. Dömitz liegt an der Landesgrenze von Mecklenburg-Vorpommern zu Niedersachsen und Brandenburg.

Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des Lkw-Aufliegers beziehungsweise Containers nimmt die Polizei Ludwigslust unter 03874/4110 entgegen. (dpa/alu)

