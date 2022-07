Vier Reihenhäuser in Brand: Ermittlungen gegen 22-Jährige nach Feuer

Nach dem Brand von mehreren Reihenhäusern in Selmsdorf im Landkreis Nordwestmecklenburg hat die Staatsanwaltschaft in Schwerin ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen eine junge Frau eingeleitet.

Die 22-Jährige habe eigenen Angaben nach einen brennenden Zettel auf das Dach eines der Häuser gelegt, dieser sei dann in die mit welken Blättern gefüllte Dachrinne geweht worden, von wo aus sich das Feuer ausgebreitet habe, teilte Oberstaatsanwältin Claudia Lange am Montag in Schwerin mit.

Die Aussagen der Frau decken sich demnach mit Angaben eines Brandsachverständigen. Der NDR hatte zuvor berichtet.

Das Feuer brach in der Nacht zum Donnerstag kurz nach Mitternacht im Dachgeschoss eines der Reihenhäuser aus und erfasste anschließend vier weitere. Insgesamt 23 Bewohner konnten sich retten, sie durften nicht wieder in ihre Häuser zurück und kamen anderweitig unter.

Vier der Gebäude wurden als nicht mehr bewohnbar eingestuft. Die Polizei schätzte den Schaden nach dem Brand auf mehr als eine Million Euro. (dpa/mp)