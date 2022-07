Hitzewelle: Was jetzt auf Hamburg zukommen könnte

Die große Befürchtung: Eine Hitzewelle in Deutschland in der nächsten Woche. Was bedeutet das für den Norden? Die MOPO hat Meteorologen gefragt, ob in Hamburg wieder Sommerwetter aufzieht – und ob wir tatsächlich mit extremer Hitze rechnen können.

„Anfang nächster Woche kommt Hitze aufgezogen und ein Teil der Hitze kommt auch nach Hamburg. Am Montag und Dienstag könnten es hier bis zu 35 Grad werden“, sagt der Meteorologe Dominik Jung. Es könnte ab dem 18. Juli für drei bis vier Tage so heiß bleiben. Es handle sich hier aber um eine sehr frühe und daher unsichere Prognose, so der Experte von wetter.net weiter.

Teilweise zurückhaltendere Prognosen

Die Prognosen des deutschen Wetterdienstes (DWD) sind etwas zurückhaltender. Doch auch hier prognostiziert der Meteorologe Markus Eifried hohe Temperaturen für den Norden. Richtung Wochenende werde es immer wärmer – am Sonntag werden 27 Grad vorhergesagt und für Montag wird mit immerhin 28 Grad Höchsttemperatur gerechnet. Danach gehen die Temperaturen voraussichtlich eher wieder auf maximal 24 Grad zurück. „Das würde ich nicht als Hitzewelle bezeichnen“, sagt Eifried.

Doch in dieser Woche soll es nach Angaben des DWD zuerst einmal etwas kälter werden. „Die Temperatur sinkt am Donnerstag, den 14. Juli nochmal auf maximal 21 Grad“, sagt Eifried. Und abgesehen von Sonntag wird in dieser Woche durchgehend mit Bewölkung und Schauern gerechnet – auch an den heisseren Tagen in der nächsten Woche bestehe Gewitterrisiko.

Bis zu 40 Grad: Im Südwesten Deutschlands

Eine Hitzewelle in Hamburg? Das könne man jetzt noch gar nicht sagen – das seien unseriöse Prognosen, so der Meteorologe Alexander König. „Als Hitzewelle wird definiert, dass die Temperatur an drei Tagen über 30 Grad steigt”, sagt König weiter. „Temperaturen bis zu 40 Grad schließe ich für den Südwesten Deutschlands nicht aus, doch im Norden sind solche Temperaturen sehr selten. Wir liegen einfach näher dran an der kühlen Meeresluft.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bekommen wir nächste Woche wirklich 40 Grad?

In anderen Teilen Deutschland könnte es heiß werden: „Im Westen sind tendenziell 40 Grad möglich”, so Jung. Und auch der Experte des DWD bestätigt: „Es scheint möglich zu sein, dass es in Südwesten von Deutschland am 18. und 19. Juli bis zu 36 Grad werden. (sku)