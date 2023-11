Großalarm während Aufführung: 500 Gäste fliehen aus Theater

Während der Aufführung der Oper „Carmen“ schrillten plötzlich die Alarmsirenen. Das Mecklenburgische Staatstheater wurde am Freitagabend wegen eines Feueralarms geräumt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Laut Polizei wurde gegen 21 Uhr die Brandmeldeanlage in dem historischen Gebäude ausgelöst. Plötzlich drang dichter Qualm – zu diesem Zeitpunkt waren 500 Besucher bei der Opernaufführung anwesend. Alle mussten das Haus verlassen.

Schweriner Staatstheater verqualmt – Gebäude evakuiert

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Menschen gerettet werden mussten. Das bestätigte sich zum Glück nicht. Aufgrund der Temperaturen um den Gefrierpunkt wurden die Besucher in der nahen Staatskanzlei untergebracht.

Laut Feuerwehr wurde ein Brand in einem Schacht am Seiteneingang festgestellt und schnell unter Kontrolle gebracht. Die anschließenden Belüftungsmaßnahmen dauerten bis 22.25 Uhr an. Die Aufführung der Oper wurde abgebrochen. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung.