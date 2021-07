Betrunkener fährt Fußgänger an und haut einfach ab

In Neubrandenburg ist es am Freitagabend zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. Ein betrunkener Autofahrer fuhr einen Fußgänger an und haute einfach ab.

Der 35-Jährige habe den Fußgänger auf einem Parkplatz am Reitbahnsee erfasst, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 33-Jährigen sei gegen die Windschutzscheibe geprallt und leicht verletzt worden. Die Polizei traf den ebenfalls verletzten Unfallfahrer an seiner Wohnanschrift an.

Das könnte Sie auch interessieren: Junge auf Rad angefahren und schwer verletzt – Autofahrer haut ab

Die Beamten entdeckten auch den Wagen mit der zerborstenen Windschutzscheibe. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer habe einen Wert von 1,54 Promille ergeben, hieß es. (dpa/mp)