Nachdem ein Elfjähriger bei einem Unfall am Montag in Himmelpforten (Landkreis Stade) bei Hamburg schwer verletzt wurde, sucht die Polizei nun dringend Zeugen – es geht insbesondere um Fahrerflucht.

Ein silbernes Auto soll den Angaben nach zwischen 12.30 und 13 Uhr an der Straße Forth, in Höhe der Bushaltestellte beim Deutschen Roten Kreuz, den Jungen touchiert haben. Der Elfjährige befand sich auf einem Rad. Der Pkw-Fahrer soll kurz ausgestiegen, dann aber einfach weggefahren sein.

Bei Hamburg: Elfjähriger auf Rad von Auto erfasst

„Der Junge kam zu Fall und verletzte sich schwer, aber nicht lebensbedrohlich“, so ein Polizeisprecher. Das Kind wurde stationär aufgenommen. „Wir bitten Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich bei uns zu melden.“ Hinweise an: Tel. 04144 606080. (dg)