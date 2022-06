Betrunkene wollen Filmszene nachstellen – da löst sich ein Schuss

Diese Schnapsidee ging gewaltig daneben: Mit ordentlich Promille im Blut versuchten zwei Männer mit einem Luftgewehr, eine Filmszene nachzuspielen. Die schauspielerische Einlage endete mit einer Platzwunde am Kopf eines der Beteiligten – und großem Ärger für den Schützen.

Der Polizei zufolge hatten vier Männer am Samstagabend zusammen in einer Gartenanlage in Stralsund gefeiert. Den Angaben zufolge hatten sie Promille-Werte zwischen 1,2 und 2,1.

Kurz vor 21.30 Uhr hatten zwei der Trunkenbolde (44/61) die Idee, mit einem Druckluftgewehr eine Filmszene nachzuspielen. Die beiden Männer gingen laut Polizei davon aus, dass sich in der Waffe keine Munition befand.

Doch als der 44-Jährige den Abzug der Waffe betätigte, stellte sich die blauäugige Vermutung als Irrtum heraus: Ein Schuss fiel – und ein Geschoss traf den 61-Jährigen aus wenigen Metern Entfernung am Kopf.

Stralsund: Betrunkene schießen mit Luftgewehr – ein Verletzter

Der ältere der beiden Männer habe eine Platzwunde erlitten und kam in ein Krankenhaus, so die Polizei. Das Geschoss sei nicht in den Kopf eingedrungen.

Für den 44 Jahre alten Schützen hat die Aktion noch ein juristisches Nachspiel: Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. (mp/dpa)