Betrunken und auf der Flucht: Autofahrer auf Crash-Tour

Ein 24-Jähriger hat in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) auf der Flucht vor der Polizei einen Unfall mit erheblichem Schaden angerichtet. Weil er ohne Kennzeichen und Beleuchtung unterwegs war, hatten die Beamten die Verfolgung aufgenommen.

Am Freitagabend war der 24-Jährige gegen 23.25 Uhr in seinem VW Golf unterwegs, als die Beamten ihn anhalten wollten. Beim Fluchtversuch kam er in Höhe des Autohauses Wolde im Grünen Weg von der Fahrbahn ab und rammte einen dort abgestellten Hyundai.

Polizei verfolgt VW Golf – Fahrer baut Unfall

Doch damit nicht genug: Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte den Wagen gegen zwei weitere Fahrzeuge des Autohauses. Als die Beamten den Unfallfahrer schließlich zu fassen bekamen, ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,92 Promille. Außerdem hatte der 24-Jährige keinen Führerschein dabei und hatte sich bei dem Unfall verletzt.

Mit dem Rettungswagen ging es ins Krankenhaus, wo auch eine Blutprobe entnommen wurde. Alle vier Autos wurden bei dem Unfall zum Teil erheblich beschädigt. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit. Sachschaden: 50.000 Euro.

Der 24-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verursachens eines Unfalls unter Alkoholeinfluss verantworten. (abu)