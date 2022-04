Joggerin bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt: Prozess gegen 17-Jährigen

Mit der Verlesung der Anklage hat am Dienstag am Landgericht Neubrandenburg der Prozess um einen Überfall auf eine Läuferin begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 17-jährigen Angeklagten versuchten Totschlag vor. Der Prozess findet wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten hinter verschlossenen Türen statt.

Der 17-Jährige soll die 50-jährige Frau am 1. November 2021 in Altentreptow bei Neubrandenburg plötzlich von hinten umfasst haben, als diese gerade an ihm vorbeigelaufen war und sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Danach soll der Täter die verletzte Joggerin liegengelassen haben und geflohen sein. Die bewusstlose Frau überlebte.

Joggerin gewürgt: 17-Jähriger vor Gericht

Sie hatte sich kurze Zeit später bemerkbar machen können, so dass ein Passant ihr helfen und den Rettungswagen rufen konnte. Der Angeklagte wurde drei Wochen später festgenommen.

Der Jugendliche wurde von einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie begutachtet. Zu einem möglichen Motiv der Tat hat die Staatsanwaltschaft noch keine Angaben gemacht.

Für den Prozess sind insgesamt fünf Verhandlungstage geplant. Die attackierte Läuferin tritt in den Verfahren als Nebenklägerin auf. Mit einem Urteil wird bisher am 17. Mai gerechnet. Der Prozess wird – nicht öffentlich – am 3. Mai fortgesetzt. (dpa/se)