Nicht bestimmbare Chemikalien in Kanistern haben am Dienstagnachmittag in der Barlachstadt Güstrow (Landkreis Rostock) zu einem kurzzeitigen Feuerwehreinsatz geführt: Eine Gefahrengruppe kam ebenfalls zum Einsatz.

Wie die Polizei mitteilte, meldete sich gegen 16.30 Uhr ein Mann bei den Beamten und gab an, im Rahmen einer Wohnungsauflösung am Heideweg die Behälter mit dem unbekannten Inhalt aufgefunden zu haben. Der Mann räumte zuvor einen Keller auf. Da zunächst von einer giftigen Substanz, vermutet wurde laut Kreisbrandmeister Mayk Tessin zu allererst Blausäure, ausgegangen wurde, musste auch die Freiwillige Feuerwehr Güstrow mitsamt einer Gefahreneinheit alarmiert werden.

Güstrow: Mann findet Kanister mit unbekannter Chemikalie

Das Gebäude durfte kurzzeitig nicht mehr betreten werden und wurde mit Absperrband versehen. Laut Tessin konnten die Kameraden vor Ort feststellen, dass es sich bei dem Fund nicht um giftige Blausäure handelte. Da allerdings eine genaue Zuordnung auch durch die Feuerwehr nicht erfolgen konnte, wurden die Kanister sichergestellt. Sie werden nun fachgerecht entsorgt.

Das könnte Sie auch interessieren: Gas und Bremse verwechselt: Rentnerin landet mit Auto in Fassade

Der Mann, der die Kanister fand, wurde rein vorsorglich von Sanitätern untersucht, blieb aber unverletzt. Der Einsatz endete nach rund einer guten Stunde gegen 17.45 Uhr. Dann konnten alle Mieter wieder ihre Wohnungen betreten.