Weil sie laut Polizei-Angaben Gas und Bremse verwechselte, ist eine 76 Jahre alte Frau am Dienstag in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) mit ihrem SUV in der Fassade eines Geschäfts an der Eisenbahnstraße gelandet.

Den weiteren Angaben nach hatte sie hinter einem parkenden Wagen bremsen wollen, dabei aber offenbar die Pedalen ihres Automatiksfahrzeuges vertauscht. Statt zu bremsen, gab sie Gas – und rammte erst das Auto eines 83-Jährigen, der dabei leicht verletzt wurde und vorsorglich in ein Krankenhaus kam. Im Anschluss landete sie auf mehreren Einkaufswagen und im Schaufenster.

Bredstedt: Rentnerin landet mit Auto in Fassade

„Weitere Verletzte gab es nicht“, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 50.000 Euro. „Der Führerschein der 76-Jährigen wurde beschlagnahmt.“ Die Ermittlungen würden andauern. (dg)