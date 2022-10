Autos kollidieren mit Wildschweinrotte auf A24 – Behinderungen

Eine Wildschweinrotte verirrte sich offenbar auf der Suche nach Nahrung auf die Autobahn 24 und sorgte am frühen Mittwochmorgen für Behinderungen. Es kam zu zwei Unfällen.

Eine Rotte Wildschweine hat kurzzeitig Behinderungen auf der Strecke zwischen Berlin und Hamburg verursacht. Sieben der „Schwarzkittel“ liefen am frühen Mittwochmorgen unweit eines Rastplatzes zwischen Wöbbelin und Hagenow (Kreis Ludwigslust-Parchim) quer über die Fahrbahn. Dabei fuhren Autos zwei der Tiere in der Dunkelheit an, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zur Bergung musste eine Spur der A24 in Richtung Hamburg gesperrt werden. In den Autos wurde niemand verletzt. Die zwei Tiere verendeten. Ein Wagen wurde abgeschleppt.

Warum die Wildschweine sich auf der Autobahn aufhielten, blieb unklar. Möglicherweise suchten sie auf dem nahegelegenen Rastplatz nach Nahrungsresten. (dpa)