Ein Autofahrer ist auf der Landesstraße 21 in Dierhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) in den Gegenverkehr geraten, hat einen schweren Unfall verursacht – und lief danach davon. Erst nach knapp dreißig Minuten tauchte der schwerverletzte Mann wieder auf.

Der 42-Jährige stieß mit dem Wagen einer entgegenkommenden 35-Jährigen zusammen, die ebenfalls wie er selbst schwer verletzt wurde, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Als die Polizei eintraf, war der 42-Jährige nicht mehr am Unfallort. Er kehrte aber nach etwa einer halben Stunde wieder zurück.

Dierhagen: Schwerverletzter Mann flieht nach Unfall

Ein Atemalkoholtest habe bei dem Autofahrer einen Wert von mit 2,35 Promille ergeben. Zur Unfallursache hieß es, seine Geschwindigkeit habe er nicht an die Wetterverhältnisse angepasst. Deshalb habe er zwischen Dierhagen Dorf und Dierhagen Ost die Kontrolle über sein Auto verloren und sei ins Schleudern gekommen.

Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 100.000 Euro.

Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Autofahrerin wurde wegen ihrer schweren Verletzungen per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)