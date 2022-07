Neue Details zum Camping-Zoff: Drosten und Familie auf Zeltplatz gefilmt

Nach Beleidigungen auf einem Zeltplatz in Mecklenburg-Vorpommern hatte der Virologe Christian Drosten Anzeige gestellt. Jetzt kommen weitere Details ans Licht: Drei Berliner sollen den prominenten Charité-Mediziner nicht nur beleidigt, sondern auch ihn und seine Familie gefilmt haben!

Drei Dauercamper aus Berlin sollen Drosten am 25. Juni auf einem Campingplatz am Ellbogensee, südlich der Müritz in der Grenzregion zu Brandenburg, beleidigt haben. Einem „Spiegel.de“-Bericht zufolge handelte es sich dabei um zwei Frauen und einen Mann zwischen 33 und 49 Jahren. Eine der Personen habe Drosten demnach an einem Abend erkannt und beleidigt, die Person soll betrunken gewesen sein. Am Folgetag sollen weitere Beleidigungen gefallen sein – unter anderem die Bezeichnungen „Massenmörder“ und „Transhumanist“.

Dauercamper beleidigen Christian Drosten und machen Aufnahmen von seiner Familie – Anzeige

Bereits Ende Juni hatte der Virologe Anzeige wegen Beleidigung bei der Polizeiinspektion Neubrandenburg erstattet. Daraufhin erstatteten zwei der Berliner ebenfalls Anzeige wegen Beleidigung – die Ermittlungen gegen Drosten wurden bereits eingestellt, da er „auf vorangegangene Beleidigungen spontan reagiert“ habe, so die Begründung.

Nun gibt es weitere Ermittlungen gegen die Berliner wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz. Drei Handys wurden beschlagnahmt, auf mindestens einem davon sei ein Bild von Drosten auf dem Zeltplatz zu sehen, schreibt „Spiegel.de“. Auch von Drostens Familie seien Aufnahmen gemacht worden.

Der Wissenschaftler erlangte als Experte im Zuge der Corona-Pandemie deutschlandweite Bekanntheit. Er sah sich immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert, etwa von Kritikern von Impfungen und anderer Corona-Schutzmaßnahmen. (prei)