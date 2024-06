Angriff auf ghanaische Mädchen: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Eine Gruppe junger Leute soll zwei ghanaische Kinder in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) angegriffen haben. Jetzt hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Die Ermittlungsgruppe arbeite unter Hochdruck, teilte das Polizeipräsidium Rostock am Montag mit. Die Beamten gingen Zeugenhinweisen nach und werteten erstes Bildmaterial aus.

Rassistischer Angriff in Grevesmühlen: Staatsschutz ermittelt

Die Ermittler baten um weitere Hinweise aus der Bevölkerung. Dazu sei ein Hinweisportal im Internet eingerichtet worden, hieß es. Es sei unter dem Link mv.hinweisportal.de zu finden. Zeugen könnten sich aber auch an den Kriminaldauerdienst in Wismar unter der Telefonnummer 03841-203156 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Nach Polizeiangaben waren ein achtjähriges Mädchen und seine zehn Jahre alte Schwester am Freitagabend gegen 19.30 Uhr aus einer Gruppe von etwa 20 Jugendlichen und Heranwachsenden heraus angegriffen worden. Dem jüngeren Mädchen sollen die Angreifer unter anderem ins Gesicht getreten haben. Als die Eltern der Kinder hinzukamen, soll es nach Polizeiangaben auch mit diesen zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Die Achtjährige und der Vater wurden leicht verletzt und kamen kurzzeitig in ein Krankenhaus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, soll eine Person aus der Gruppe die Opfer beim Weggehen auch rassistisch beleidigt haben. (dpa/mp)