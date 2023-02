Tragisches Unglück im Norden: Angler fällt aus Boot und ertrinkt

Tragisches Unglück auf der Unterwarnow in Rostock: In der Nähe des Fischereihafens ist am Samstag ein Angler von einem Schlauchboot ins Wasser gefallen und ertrunken.

Der Mann war Zeugenangaben zufolge über das Heck aus dem fahrenden Boot gefallen und zunächst nicht mehr zu sehen gewesen, wie die Wasserschutzpolizei bekanntgab.

Rostock: Angler trägt bei Unfall keine Weste

Trotz der schnellen Suche durch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger sowie die Wasserschutzpolizei Rostock konnte der 45-Jährige wenig später nur noch leblos aus dem Wasser gezogen werden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Das könnte Sie auch interessieren: Knochenfund in Kanal: Opfer galt zehn Jahre als vermisst – Verdächtiger gefasst

Der Rostocker habe zum Unfallzeitpunkt keine Weste getragen, teilte die Polizei mit. Auch sei die Leine des Notausschalters des Motors nicht am Körper des Mannes befestigt gewesen, so dass das Schlauchboot beim Überbordgehen des Mannes weiter gefahren war. Warum der Mann ins Wasser fiel, blieb unklar. (dpa/vd)