Nach dem mutmaßlichen Drogentod eines 13-jährigen Mädchens aus Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) im Osten Mecklenburg-Vorpommerns befinden sich zwei Jugendliche weiter in der Klinik – wohl nach Einnahme der Ecstasy-Pille „Blue Punisher“. Ein Mann sitzt inzwischen in U-Haft, die Polizei vermutet allerdings noch weitere Tatverdächtige.

Am Dienstag hatte das Amtsgericht Neubrandenburg Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen. Er soll laut einem Gerichtssprecher in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben. Der Polizei zufolge lautet der Tatvorwurf „leichtfertige Verursachung des Todes eines anderen durch Abgabe von Betäubungsmitteln“.

Altentreptow: Drei Verdächtige wieder freigelassen

Bereits am Montagabend waren vier Tatverdächtige festgenommen worden – neben dem 37-Jährigen noch ein 16-Jähriger und zwei 17-Jährige. Obwohl die drei Jugendlichen am Dienstag wieder auf freien Fuß gesetzt wurden, gehen die Ermittler davon aus, dass auch sie im Zusammenhang mit dem Tod der 13-Jährigen und dem schlechten gesundheitlichen Zustand einer 14- und einer 15-Jährigen stehen.

Die Polizei schließt auch nicht aus, dass noch mehr Menschen involviert sein könnten. „Genaue Tatzusammenhänge sowie die Ermittlungen von weiteren Tatverdächtigen sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, erklärte eine Polizeisprecherin.

14-Jährige befindet sich weiterhin in kritischem Zustand

Eine 14-Jährige, die am Montagabend in Neubrandenburg auf dem Boden liegend gefunden wurde, befand sich laut Polizei auch am Dienstagabend noch in einem kritischen Zustand. Sie wurde demnach auf der Intensivstation des Neubrandenburger Klinikums behandelt. Eine 15-Jährige aus dem Bereich Altentreptow liegt ebenfalls in der Klinik. Sie ist laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Auch die beiden haben den Angaben zufolge vermutlich „Blue Punisher“ – eine Ecstasy-Pille mit hohem Wirkstoffgehalt – genommen.