Mann umfährt Bahnschranke direkt vor der Polizei – und erfindet dumme Ausrede

Ein Autofahrer hatte in Wilhelmshaven eine Bahnschranke ignoriert – und sich anschließend mit seinem Verhalten in immer mehr Schwierigkeiten gebracht. Am Ende versuchte er, sich mit einer Ausrede aus der Verantwortung zu ziehen.

Ein 29-Jähriger hat mit seinem Auto in Wilhelmshaven eine halbseitig geschlossene Bahnschranke umfahren. Pech für den Mann: Er fuhr bei der Aktion am Samstag auf ein entgegenkommendes Polizeifahrzeug zu. Nur durch ein Ausweichmanöver konnte der Fahrer des Funkstreifenwagens einen Zusammenstoß verhindern, wie die Polizei mitteilte.

29-Jähriger floh zu Fuß weiter

Der 29-Jährige flüchtete mit seinem Auto und stellte den Wagen auf einem Parkplatz ab. Von dort floh er zu Fuß weiter, die Polizei schnappte den Mann bei der Fahndung jedoch.

Während seiner Flucht hatte der 29-Jährige noch den Notruf gewählt und behauptet, sein Auto sei gestohlen worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Beamten leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. (dpa/mp)