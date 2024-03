Mann soll Geliebte auf Balkon gesperrt und verprügelt haben – Anklage!

Ein Mann muss sich wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Kiel verantworten. Er soll seine Geliebte auf den Balkon gesperrt und mit einem Gürtel verprügelt haben, nachdem sie dessen Ehefrau angerufen hatte. Dabei hatte sie das angeblich gar nicht vor.

Laut Anklage kam es am 23. Oktober 2021 zu einer handfesten Auseinandersetzung in der Wohnung der Frau. Zuvor soll sie das Handy des Mannes an sich genommen haben, um sich dessen WhatsApp-Status anzusehen. Auf dem war ihr Freund zusammen mit seiner Ehefrau zu sehen.

Kiel: Geliebte geschlagen – Anklage gegen 48-Jährigen

Angeblich aus Versehen soll die Frau dann die Ehefrau des Angeklagten angerufen haben. Nachdem der Mann dies später bemerkt hatte, soll es dann zu einem handfesten Streit gekommen sein. In seiner Wut sperrte er seine Geliebte auf den Balkon. Laut Staatsanwaltschaft soll er sie erst nach zehn bis 15 Minuten zurück in die Wohnung gelassen haben.

Das könnte Sie auch interessieren: Kiel – Razzien decken „schwunghaften Handel“ mit Drogen auf

Anschließend soll er sie gepackt und zu Boden geworfen und mit seinem schwarzen Ledergürtel auf sie eingeschlagen haben. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen, einschließlich eines Schienbeinkopfbruchs. Am Donnerstag wird der Fall vor dem Kieler Amtsgericht verhandelt. (jek)