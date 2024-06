Verfolgungsjagd endet mit fiesem Crash – „Miles“-Audi rammt Stromkasten um

Die Autos fuhren viel zu schnell und über Rot: In Wandsbek ist es am späten Donnerstagabend zu gleich zwei Verfolgungsjagden gekommen. Eine endete mit einem schweren Unfall.

Gegen 23.50 Uhr begann der erste Einsatz für die Polizei: Wie ein Sprecher sagte, wollten die Beamten ein Auto auf der Ahrensburger Straße kontrollieren. Es bestand der Verdacht, dass Diebe in dem Pkw unterwegs waren.

Hamburg: Diebe flüchten vor Polizei – ohne Erfolg

Der Fahrer gab Gas, statt anzuhalten, kam aber nicht weit: In der Holzmühlenstraße wurde er gestoppt. Und tatsächlich fanden die Polizisten sogenannte „tatrelevante Gegenstände“ im Kofferraum: Verschiedene hochpreisige Werkzeuge wurden sichergestellt. Die beiden Insassen – zwei Männer im Alter von 27 und 46 Jahren – wurden vorläufig festgenommen.

Während sie die Diebe verfolgten, begann für die Polizisten ein weiterer Einsatz: Auf der Robert-Schuman-Brücke verhielt sich plötzlich ein Mietwagen auffällig: Der Fahrer hatte wohl die Streifenwagen gesehen, wendete abrupt und raste unter anderem über den Ring 2 davon.

Mietauto rast über mehrer rote Ampeln – und kracht in Stromkasten

Dabei fuhr es über mehrere rote Ampeln und in den Gegenverkehr. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, verlor den Wagen zwischenzeitlich jedoch aus den Augen.

In der Straße Alter Teichweg entdeckten die Beamten dann das Fahrzeug wieder. Es war dort in einen Stromkasten und in eine Hauswand gekracht. Offensichtlich hatte der Fahrer bei der Flucht die Kontrolle über seinen Wagen verloren und war in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Mit gefälschtem Führerschein das sichergestellte Auto abholen – gar keine gute Idee

Die drei Insassen flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Eine Fahndung nach ihnen blieb bislang ohne Erfolg. Die Ermittlungen laufen. (elu)