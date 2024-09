Mann klaut Taxi auf Sylt – und bleibt im Watt stecken

Eine Spritztour mit einem gestohlenen Taxi findet für einen Mann auf Sylt ein jähes Ende. Bei Morsum bleibt das Fahrzeug im Watt stecken.

Der 30-Jährige hatte das Fahrzeug am Donnerstagmorgen in Keitum entwendet und war damit in das eine knappe Viertelstunde entfernte Morsum gefahren, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Dort fuhr er offensichtlich über die Küste hinaus und blieb mit dem Wagen im Boden stecken.

Taxidieb bleibt im Watt stecken

Das Taxi habe er im Watt zurückgelassen und sei zu einem nahegelegenen Parkplatz gegangen, auf dem er ein weiteres Fahrzeug beschädigt habe. Dort nahm die Polizei den in Nordfriesland wohnhaften Mann fest und lieferte ihn später für Untersuchungen in eine Fachklinik ein. Er sei der Behörde von Einsätzen am Vortag bereits bekannt gewesen.

Berichte der Fahrt und ein Foto des steckengebliebenen Taxis wurden auch in sozialen Medien gepostet. Der SHZ berichtete, dass Augenzeugen den Mann beim Überfahren eines geschlossenen Bahnübergangs gesichtet hätten. Zur Fahrweise des 30-Jährigen machte die Polizei mit Verweis auf den frühen Stand der Ermittlungen zunächst keine Angaben.