Sie wollte helfen: Frau wird von Laster eingeklemmt und stirbt

Am Freitag kam es im Lübecker Stadtteil St. Jürgen zu einem tragischen Unglück. Eine 74-jährige Frau verlor bei einem Rangierunfall vor ihrem Haus ihr Leben.

Ein 60-Jähriger fuhr am frühen Abend mit seinem Lkw rückwärts über eine gemeinsam genutzte Grundstückseinfahrt in einen Hof ein, hieß es am Montag von der Polizei. Eine Anwohnerin stellte sich hinter den Lastwagen, offenbar wollte sie diesen einweisen.

Lübeck: Frau (74) stirbt bei Rangierunfall

Doch der Fahrer bemerkte die 74-Jährige allem Anschein nach nicht. Plötzlich wurde die Seniorin zwischen dem Lkw und einem VW Golf, der in der Auffahrt stand, eingeklemmt.

Sofort eingeleitete Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, die Frau starb noch an der Unfallstelle. Tragisch: Die beiden Beteiligten waren miteinander verwandt.

Die Angehörigen der Verstorbenen wurden seelsorgerisch betreut. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, um den Unfallhergang festzustellen. Auch die Staatsanwaltschaft wurde in die Ermittlungen einbezogen. (fbo)