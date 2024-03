Streit im Treppenhaus: Nachbar schlägt mit Hammer zu – ein Schwerverletzter

Schreie im Hausflur, Streit und Blut. In Lübeck ist es am Donnerstagabend zu einem gewalttätigen Nachbarschaftsstreit gekommen. Einer der Kontrahenten griff dabei zum Hammer und schlug ihn auf den Kopf seines Widersachers. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei mitteilte, seien Beamte und Rettungskräfte gegen 19.15 Uhr zu einem Haus an der Fleischhauerstraße gerufen worden. Ein Bewohner hatte eine große Blutlache im Treppenhaus entdeckt. Polizisten ermittelten die Ursache und stießen dabei auf zwei Bewohner (33 und 46 Jahre). Der 46-Jährige soll sich laut ersten Erkenntnissen über eine vom 33-Jährigen ausgehende Ruhestörung beschwert haben.

Nachbarn mit Hammer attackiert und schwer verletzt

Daraufhin sei laut eines Sprechers die Situation eskaliert. Der Jüngere soll zu einem Hammer gegriffen und damit auf den 46-Jährigen eingeschlagen haben. Der taumelte und stürzte schließlich die Treppen hinunter. Er kam mit Kopfplatzwunden und Brüchen der Gesichtsknochen schwer verletzt in eine Klinik.

Der Mann mit dem Hammer sei laut Polizei stark alkoholisiert gewesen. Er wurde festgenommen. Auf der Wache wurde eine Blutprobe angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.