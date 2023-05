Streit eskaliert: Mann schießt durch Tür seiner schwangeren Nachbarin

Am Samstagabend kommt es zu einem großen Polizeieinsatz in Niendorf. In einem Mehrfamilienhaus am Tibarg fallen Schüsse – offenbar die letzte Eskalation eines lange schwelenden Streits unter Nachbarn.

Gegen 21.45 wurden die Einsatzkräfte in die Straße Tibarg gerufen, wie ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes am Sonntagvormittag der MOPO sagte. Das Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde ebenfalls alarmiert.

Niendorf: 48-Jähriger schießt nach Streit durch Tür von Nachbarin – Festnahme

Ein 48-Jähriger soll nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einer Langwaffe durch die Wohnungstür seiner Nachbarin geschossen haben. Die 24-Jährige befand sich zu dem Zeitpunkt mit einer Verwandten in ihrer Erdgeschosswohnung. Beide Frauen blieben zum Glück unverletzt, die 24-Jährige kam aber dennoch vorsorglich ins Krankenhaus. Nach ersten Informationen von vor Ort soll sie schwanger sein.

Hintergrund der Tat soll ein Nachbarschaftsstreit gewesen sein. Der Tatverdächtige wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen und muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten neben der mutmaßlichen Tatwaffe, einem Gewehr, noch weitere Schusswaffen auf und stellte sie sicher. Dafür kamen auch die Spezialisten der Fachdienststelle für Waffen- und Sprengstoffermittlungen (LKA75) zum Einsatz.

Weil zudem mehrere verbotene Gegenstände entdeckt wurden, wurde ein gesondertes Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet, das nun vom Staatsschutz des Landeskriminalamts (LKA 7) geführt wird.

Gegen 2.10 Uhr wurde der Einsatz beendet. Weitere Details waren zunächst unklar, die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft ermitteln. (elu)