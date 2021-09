Am Samstagmittag gingen zahlreiche Notrufe bei der Feuerwehr Lübeck ein: Ein Motorboot sei auf der Trave in Höhe des Fischereihafens explodiert. Zwei Personen sollten ins Wasser gesprungen sein.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, trieb das etwa zehn Meter lange und führerlose Motorboot brennend auf dem Fluss in Richtung der Steganlage des Fischereihafens. Wie die Polizei berichtete, blieben die beiden Personen, die sich an Bord des Bootes befunden hatten, unverletzt. Sie hatten sich mit einem Sprung ins Wasser aus eigener Kraft an Land gerettet.

Lübeck: Motorboot explodiert – Ursache noch unklar

Die Besatzungen zweier Segelboote hatten das nach der Explosion im Motorraum brennende Boot zu einem anderen Liegeplatz geschleppt, um ein Übergreifen der Flammen auf andere Boote zu verhindern, hieß es von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS). Ein Segler habe sich dabei eine leichte Brandverletzung an der Hand zugezogen.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand über die Steganlage und durch den Einsatz einer Autofähre, auf denen sich zwei Tanklöschfahrzeuge befanden. Die Löschmaßnahmen konnten allerdings nicht verhindern, dass das Boot sank.

Neben dem Seenotrettungsboot „Erich Koschubs“ der DGzRS seien Feuerwehren und die Wasserschutzpolizei im Einsatz gewesen. Über dem brennenden Boot habe zeitweise eine dichte Rauchwolke gestanden. Zur möglichen Ursache der Explosion gab es zunächst keine Angaben. (dpa/mhö)