Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Seenotretter haben am Sonntag auf der Ostsee nahe Grömitz eine sechsköpfige Familie aus einer Notlage befreit. Auf ihrem Motorboot war Wasser eingebrochen – das Schiff drohte zu sinken.

Vier Erwachsene und zwei Kinder (ein und drei Jahre alt) sind am Sonntag auf dem etwa acht Meter langen Boot rund neun Kilometer nordöstlich von Grömitz unterwegs. Plötzlich Wassereinbruch! Gegen 18 Uhr meldet sich der Skipper in der Seenotleitung Bremen der „Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“, wie die Seenotretter am Montag berichten. Der Skipper des Motorbootes meldet, dass die Badeplattform am Heck bereits unter Wasser steht und das Boot langsam sinkt! Alle Menschen an Bord hätten sich bereits auf das Vorschiff gerettet.

Ostsee nahe Grömitz: Wassereinbruch bei Motorboot

Die Wachleiter alarmieren einen in Grömitz stationierten Seenotrettungskreuzer. Dieses Schiff und ein Tochterboot machen sich auf den Weg zum sinkenden Motorboot – nach einer Viertelstunde sind sie vor Ort. Der Seenotrettungskreuzer geht am Motorboot längs, die Familie kann ihr sinkendes Schiff verlassen.

Lesen Sie auch: Mann fällt in Grömitz in den Hafen – und ertrinkt beinahe

Mit einer Lenzpumpe können die Rettungskräfte den Wassereinbruch unter Kontrolle bringen. Anschließend wird das Motorboot in den Grömitzer Yachthafen geschleppt.