Lübeck: Polizei beendet illegale Corona-Party in Gartenlaube

Lübeck –

Corona-Party in Lübeck: In einer Kleingartenanlage haben am Wochenende neun junge Menschen gemeinsam gefeiert. Zeugen waren auf die Gruppe aufmerksam geworden und hatten am späten Samstagabend die Polizei alarmiert.

Als die Beamten am Einsatzort ankamen, stellten sie fest, dass die Gartenlaube aufgebrochen worden war. Die zwei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 19 und 26 Jahren hockten laut Polizei eng beisammen. Eine Mund-Nasenabdeckung trug niemand.

Die Beamten lösten das illegale Beisammensein im Stadtteil St. Jürgen auf. Die jungen Erwachsenen müssen sich jetzt wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz sowie Einbruch in die Gartenlaube verantworten. (dpa/mhö)