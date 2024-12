Lichter an für die Weihnachtsstadt des Nordens – das sind unsere Tipps

Zur Adventszeit verwandelt sich die Altstadt Lübecks in ein Weihnachtswunderland. Die prachtvollen gotischen Kirchen, kopfsteingepflasterten Straßen, geschmückten Plätze und dekorierten Gassen bieten eine märchenhafte Kulisse. Überall leuchten Weihnachtssterne, Tannenbäume und Lichter. Der Duft von Bratäpfeln, Glühwein und Lübecker Marzipan zieht durch die Stadt und lädt in die Weihnachtswelt ein.

Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Lübeck dpa Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Lübeck

Hafenglühen an der Waterkant

Ein Geheimtipp ist das „Hafenglühen“ auf dem Drehbrückenplatz – ein beliebter Treffpunkt für junge und jung gebliebene Besucher. Mit Blick auf den Oldtimer-Hafen trifft maritime Weihnachtsatmosphäre hier auf moderne Urbanität. Glühwein oder Matrosenpunsch, Moinsener Bier und Livemusik, dazu ein Kulturprogramm für Kinder – wer das maritime Lübeck erleben möchte, ist hier genau richtig.

Beliebter Treffpunkt: Hafenglühen am Drehbrückenplatz Lübeck Tourismus Marketing Beliebter Treffpunkt: Hafenglühen am Drehbrückenplatz

Kunsthandwerk am Kai

Im historischen Hafenschuppen 6 an der Wasserkante stellen rund 35 Kunsthandwerker aus dem Ostseeraum ihre Unikate aus. Die gemütliche Cafeteria serviert regionale Köstlichkeiten. Ganz in der Nähe, auf dem Koberg, lässt der Maritime Weihnachtsmarkt rund um die St. Jakobi-Kirche die Seefahrertradition aufleben. Für ein Highlight sorgt das Riesenrad, das einen unvergesslichen Blick über die Lübecker Altstadt und den Hafen bietet.

Festliche Kirchen

Mit Blick auf St. Marien lädt der Sternenwald auf dem Schrangen zun Weihnachtsbummel ein. LTM Mit Blick auf St. Marien lädt der Sternenwald auf dem Schrangen zun Weihnachtsbummel ein.

Die mächtigen Kirchen Lübecks strahlen in der Adventszeit wie glanzvolle Juwelen und laden zum Besuch weihnachtlicher Märkte ein. In St. Jakobi erfreut das Wichtelwunderland mit Wichtelhütten und Wichtelschulen und Oberwichtel Gustav die jüngsten Besucher. Auf dem Kirchhof von St. Marien wird das Mittelalter bei Kerzenlicht und Handwerker-Ständen wieder lebendig. Und in St. Petri lädt der Kunsthandwerkermarkt beim Licht von Herrnhuter Sternen zum Bummeln und Kaffeetrinken ein.

Handwerk im Heiligen-Geist-Hospital

Der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital zieht tausende von Besuchern an. dpa Der Kunsthandwerkermarkt im Heiligen-Geist-Hospital zieht tausende von Besuchern an.

Das Heiligen-Geist-Hospital beherbergt einen der traditionsreichsten Märkte Lübecks. Über 120 Künstler aus aller Welt präsentieren in den Kabäuschen, kleinen Holzkammern, die einst als Wohnungen dienten, handgefertigte Schätze von handgewebten Schals über Holzspielzeug bis zu Porzellan- und Glasarbeiten. Diese besondere Verbindung von Kunsthandwerk und sozialem Engagement – der Erlös wird an lokale Projekte gespendet – macht den Markt zu einem einzigartigen Erlebnis.

Weihnacht à la Buddenbrooks

Am 2. Advent lädt das „Klassik Altstadt Hotel“ zu „Weihnachten bei den Buddenbrooks“ ein. Klassik Altstadt Hotel Am 2. Advent lädt das „Klassik Altstadt Hotel“ zu „Weihnachten bei den Buddenbrooks“ ein.

In Kooperation mit dem Buddenbrookhaus lädt das Literaturforum Lübeck am 6.12. zum literarischen Nikolausabend ein. Im „Wiener Caféhaus“ wird ein Weihnachtsmenü serviert, inspiriert von den Festen der Familie Buddenbrook. Schauspielerin Lilly Gropper liest aus dem Weihnachtskapitel der „Buddenbrooks“. Am 2. Advent lädt das „Klassik Altstadt Hotel“ zu „Weihnachten bei den Buddenbrooks“, einer szenischen Lesung, begleitet von Kaffee, heißer Schokolade und dem berühmten Plettenpudding, ein.

Info und Karten: www.literaturforumluebeck.de