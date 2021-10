Kurioser Geldregen: Hunderte Euro fliegen plötzlich durch Lübeck

Am vergangenen Freitag regnete es in der Nähe von Lübeck bares Geld. So muss es jedenfalls ausgesehen haben, als Hunderte Euro vom Wind quer über die Fahrbahn der Bundesstraße 75 geweht wurden.

Der unerwartete Geldregen war dabei lediglich auf ein Versehen des Besitzers zurück zuführen. Der hatte nämlich seine Geldbörse auf das Dach seines Autos gelegt, und fuhr dann einfach los.

Das könnte Sie auch interessieren: Ehrliche Frau gibt gefundene Geldbörse ab – und spendet Finderlohn

Ein Mitarbeiter der Hansestadt Lübeck entdeckte dann die heruntergefallene Geldbörse, brachte sie zum Polizeirevier in Kücknitz und erzählte den Beamten, dass jede Menge lose Geldscheine auf der B75 im Bereich Kücknitz herum fliegen würden.

Bei Lübeck: Polizei sammelt 900 Euro ein

Eine Funkstreife der Diensthundestaffel, die ganz in der Nähe unterwegs war, sammelte dann die umherfliegenden Geldscheine ein.

Morgenpost – der Newswecker der MOPO

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihn jeden Morgen die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Bereits am Freitag konnten die Beamten der Lübecker Polizei den Eigentümer von Geldbörse und insgesamt 905 Euro ausfindig machen. Der 63-jährige Mann konnte den Beamten glaubhaft angeben, dass es sich bei den gefundenen Geldscheinen um sein Geld handelte und freute sich über den ehrlichen Finder seiner Geldbörse. (ck)