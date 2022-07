Zwei Jugendliche sollen laut Polizei-Angaben am Mittwoch in Lübeck Kennzeichen und ein Auto geklaut haben, damit über diverse Autobahnen gefahren sein. Sie sind erst 15 und 16 Jahre alt – zudem war einer noch bekifft.

Gegen 16.30 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines eines Autohauses der Polizei, dass ein abgemeldeter Renault Scenic vom Gelände gestohlen worden sei. „Sein Kollege fuhr hinterher und konnte den eingesetzten Polizeikräften aktuelle Standortmeldungen mitteilen“, sagte ein Polizeisprecher.

Lübeck: Jugendliche (15, 16) klauen Kennzeichen und Auto

So wurde das Auto – nachdem es über die A1 und A20 gelenkt worden war – an der Novgorodstraße im Stadtteil Genin angehalten. Die Teenies sollen gegenüber den Beamten zugegeben haben, auch zwei Kennzeichen geklaut zu haben. Anschließend hätten sie den Renault gestohlen. „Beim 16-jährigen Fahrer gab es zudem Hinweise auf die Einnahme von Betäubungsmitteln“, so der Polizeisprecher weiter. „Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf THC.“

Die Jugendlichen wurden von Polizisten zu ihren Eltern gebracht. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen Diebstahls, des Kennzeichenmissbrauch und der Urkundenfälschung. „Der Fahrer muss sich zudem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten“, so der Polizeisprecher. (dg)