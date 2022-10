Im Norden: Stacheldraht über Radweg gespannt – Mann verletzt

Beunruhigender Vorfall in Curau (Kreis Ostholstein): Unbekannte hatten Stacheldraht über einen beliebten Rad- und Wanderweg gespannt. Ein Radfahrer bemerkt dies zu spät.

Wie die Polizei mitteilte, kam es am vergangenen Sonntag gegen 8.30 Uhr zu dem Unfall. Ein Mann (50) und sein Begleiter fuhren mit ihren geländegängigen Rennrädern auf dem Radwanderweg Richtung Curauer Moor.

Bei Lübeck: Stacheldraht über Radweg gespannt

Als die Männer eine kleine Brücke, die in das Landschaftsschutzgebiet führt, passieren wollten, entdeckten sie einen in Bauchhöhe gespannten Stacheldraht. 50-Jährige versuchte noch eine Bremsung, geriet aber mit der Hand am Lenker gegen die Dornen und verletzte sich leicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Polizei rollt Mordfall in Lübeck nach 40 Jahren neu auf

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und sucht Hinweise auf Personen, die den Stacheldraht dort angebracht haben. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Tel. (0451) 498560 zu melden.