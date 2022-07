Herzzerreißendes Schicksal der Familie Ewald: Jetzt ist Neele (†9) bei ihrem Papa

Diese Familiengeschichte ist eines der herzzerreißendsten Schicksale des Nordens. Vier von fünf Mitgliedern der Familie Ewald kämpfen gegen den Krebs, Papa Sebastian (†37) und Sohn Jonas (†10) haben diesen schrecklichen Kampf verloren. Vor wenigen Tagen ist auch Tochter Neele im Alter von neun Jahren gestorben – an den Folgen ihrer schon zweiten Krebserkrankung.

„Gestern ist auch Neele zu ihrem Bruder und Papa über die Regenbogenbrücke gegangen“, teilten Freunde der Familie Ewald am Donnerstag auf der Seite ihrer Spendenkampagne mit. Mama Stefanie bestätigte die furchtbare Botschaft bei Instagram. „Nun bist du wieder mit deinem Papa und Bruder zusammen – wir werden dich unendlich vermissen“, schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie die Hand der kleinen Neele hält.

Es ist kaum in Worte zu fassen, was Familie Ewald aus Hamberge in der Nähe von Lübeck (Schleswig-Holstein) in den vergangenen Jahren durchmachen musste. Der Albtraum beginnt im Jahr 2014, als bei Neele ein bösartiger Muskeltumor festgestellt wird – im Alter von nur zwei Jahren. Gerade mal drei Jahre später erkranken auch Vater Sebastian (Lungenkrebs) und kurz darauf Sohn Jonas (Hirntumor).

Li-Fraumeni-Syndrom: Familie Ewald besitzt seltenen Gendefekt

Die Ärzte stellen bei der Familie einen äußert seltenen Gendefekt fest, das Li-Fraumeni-Syndrom, bei dem entartete Zellen vom Körper nicht vernichtet werden, sondern sich sogar vermehren. Das führt zu einem enorm erhöhten Krebsrisiko – nahezu alle Betroffenen erhalten irgendwann eine oder sogar mehrere Krebsdiagnosen. Nur 0,0002 Prozent, also einer von 5000 Menschen, leiden in Deutschland an einer solchen Krankheit.

Kurz nach Weihnachten 2019 stirbt Sohn Jonas im Alter von zehn Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung. Drei Monate später verliert auch Familienvater Sebastian, der zu diesem Zeitpunkt 37 Jahre alt ist, seinen unerträglichen Kampf. Fast zur selben Zeit wird schließlich auch bei Mutter Stefanie Brustkrebs diagnostiziert, sie kämpft sich durch eine aggressive Chemotherapie und umfangreiche Operationen. Einzig bei Tochter Lenja (3) wurde der Gendefekt bislang zum Glück nicht festgestellt.

Familie Ewald: Auch Tochter Neele verliert Kampf gegen Krebs

Im Sommer 2020 erhält die Familie die nächste fürchterliche Nachricht, als die Ärzte bei Neele den zweiten Tumor entdecken. Nachdem das Mädchen ihren ersten Krebs erfolgreich besiegt hat, muss sie schon wieder fast zwei Jahre lang unter ständigen Schmerzattacken leiden. Vor wenigen Tagen folgte sie nun ihrem Bruder und ihrem Vater. „Sie ist jetzt an einem besseren Ort“, schreiben Freunde der Familie bei Facebook. „Obwohl es die Erlösung für dich bedeutet, liebe Neele, bricht es uns das Herz.“

Um diesen unglaublichen Albtraum und die zahlreichen Therapien zumindest finanziell bewältigen zu können, benötigt Familie Ewald dringend Geld. Freunde der Familie haben schon vor einiger Zeit eine Spendenkampagne eingerichtet, bei der weiterhin Geld gesammelt wird. Mehr als 13.000 Menschen haben hier schon gespendet, fast 500.000 Euro an Unterstützung sind auf diese Weise bereits zusammengekommen. Und doch bleibt nur zu hoffen, dass der Familie Ewald so viele weitere Schicksalsschläge wie möglich erspart bleiben werden.