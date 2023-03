Chaos-Crash-Tour im Suff: Autofahrer walzt durch Hecke und rammt Streifenwagen

Ein betrunkener Mann (40) soll in Lübeck gleich mehrere Unfälle gebaut haben, darunter einen Crash mit einem Peterwagen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, auch die Schlüssel seines Mercedes-Benz nahmen die Beamten mit.

Am Mittwoch gingen bei der Polizei gegen 14 Uhr mehrere Notrufe ein: Ein Mercedes sei an der Niendorfer Straße an einen Zaun, danach mit überhöhter Geschwindigkeit über den Sterntalerweg gefahren. Auf dem Gehweg soll der Wagen beinahe eine Frau und ihren Kinderwagen erfasst haben.

Polizei stoppt Mann nach Crash mit Streifenwagen

Die Polizei entsandte mehrere Streifenwagen. Erst als es zur Kollision mit einem Peterwagen kam, konnten die Beamten den 40-Jährigen stoppen. Schon vor dem Zusammenstoß soll der Mercedes „stark beschädigt“ gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher.

Der Mann soll bei der Kontrolle schockiert und verwirrt ausgesehen haben. Bei der Befragungen hätten die Beamten „deutlichen Atemalkoholgeruch“ wahrgenommen. Der Sprecher: „Ein durchgeführter Test wies einen Wert von 1,75 Promille aus. Zum Zweck der Beweissicherung wurde daher die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.“

Erst im Nachgang wurde der ganze Schaden klar, den der 40-Jährigen verursacht haben soll: Laut Polizei missachtete der Mann mehrmals die Vorfahrt, gefährdete weitere Passanten, überfuhr eine Hecke, kollidierte auf einem Parkplatz mit zwei Autos und beschädigte daraufhin Büsche und einen Laternenpfahl. Der Gesamtschaden: knapp 20.000 Euro.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgs Feuerwehr am Limit und ohne Chef: Welche Rolle spielt Grote?

Gegen den Mann wurden mehrere Verfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei sucht Zeugen, die die Fahrt des Mannes beobachtet haben und bezeugen können. Hinweise an: Tel. (0451) 80970 30. (dg)