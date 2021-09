Erfolgreiche Rettung einer Seglerin in Travemünde: Eine 74-Jährige war an Bord ihrer Segeljacht zusammengebrochen. Durch schnelle Hilfe konnte die Frau wiederbelebt werden.

Am Mittwochabend gegen 19.10 Uhr erreichte die „Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger“ (DGzRS) ein Notruf von einem Skipper. Der Mann meldete, dass seine Ehefrau nach Durchzug einer Gewitterböe plötzlich am Ruder zusammengebrochen ist. Die Atmung und Puls der Frau waren nicht mehr zu messen.

Die Seenotretter in Travemünde schickten sofort das Boot „Erich Koschubs“ los. Ein Notfallsanitäter der „Johanniter“ leitete währenddessen per Handy eine Mitseglerin an Bord an, die Wiederbelebung der 74-Jährigen zu beginnen.

Travemünde: Rettung der Seglerin erfolgreich

Sieben Minuten nach Auslaufen kam das Seenotrettungsboot bei der Segeljacht an. Zwei Sanitäter übernahmen die Reanimation der Frau, Atmung und Puls waren wieder messbar. „Das Lotsenboot Travemünde“ mit einer Notärztin, Notfallsanitäter und Feuerwehrleuten an Bord traf wenige Minuten später ein. Gemeinsam konnten die Helfer den Zustand der Seglerin stabilisieren.

Die Segeljacht machte am Anleger der „Priwallfähre“ fest, die Patientin kam ins Krankenhaus. Der unter Schock stehende Ehemann und die Mitseglerin wurden von den Seenotrettern versorgt. (mp/jw)