Per Hubschrauber ist am Mittwochabend bei Krakow am See (Landkreis Rostock) nach einem 83-Jährigen gesucht worden. Der Mann hatte sich beim Pilzesammeln in einem Wald verlaufen, wie der NDR berichtet.

Gegen 20 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock ein Notruf ein. Die Frau eines 83-Jährigen meldete, dass sich ihr Mann beim Pilzesammeln in einem Wald verlaufen habe. Der Mann hatte über Stunden versucht, zurück zu seinem Auto zu finden. Als dies nicht gelang, rief er seine Frau an, die daraufhin die Polizei kontaktierte.

Der Vermisste konnte von der Polizei anschließend telefonisch kontaktiert und geortet werden. Ein Polizeihubschrauber flog an den ermittelten Standort und konnte den Mann dort finden. Polizeikräfte am Boden wurden durch die Besatzung des Hubschraubers zu dem 83-Jährigen geführt. Dem Mann ging es bis auf eine leichte Unterkühlung gut. (mp/jw)