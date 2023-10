Lottogewinner aus dem Norden räumen Millionensummen ab

Die Pilzsaison läuft in diesen Tagen auf Hochtouren – im Norden herrscht offenbar ein besonders gutes Klima für Glückspilze. Denn gleich zwei Lottospieler aus Niedersachsen haben jeweils fast zwei Millionen Euro bei dem Klassiker „6 aus 49“ gewonnen.

Die zunächst noch unbekannten Gewinner tippten am Samstag die richtigen sechs Ziffern, wie Lotto Niedersachsen am Montag in Hannover mitteilte. Einer der beiden niedersächsischen Gewinner von jeweils 1.998.120,10 Euro in der Gewinnklasse 2 habe seinen Spielschein mit zehn getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle im Landkreis Stade abgegeben, der andere habe zwölf Felder im Internet getippt.

Bei Hamburg: Lottospieler räumt Millionengewinn ab

Ein ebenfalls zunächst unbekannter niedersächsischer Gewinner hatte Glück in der Zusatzlotterie „Super 6“ – alle sechs Ziffern seiner Spielscheinnummer stimmten mit den gezogenen Gewinnzahlen überein. Er erhält 100.000 Euro. Teilgenommen an der Lotterie hatte er in einer Annahmestelle im Landkreis Osterholz.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfassbare Summe! Glückspilz knackt milliardenschweren Lotto-Jackpot

Damit gab es im laufenden Jahr in Niedersachsen 105 Gewinne von mindestens 100.000 Euro, 20 davon in Millionenhöhe. Die Chance auf den Höchstgewinn bei „6 aus 49“ liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen, bei „Super 6“ liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1 zu 1 Million. (dpa/mp)