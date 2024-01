Lotto-Rekorde im Norden! Zwei Gewinner sind jetzt superreich

Glück im Spiel – und Geldregen im hohen Norden! Glücksspielende haben im vergangenen Jahr in Schleswig-Holstein beim Lotto so viele Gewinne eingestrichen wie nie zuvor. Aber auch in Hamburg gab es vielerorts ordentlich Glücksspiel-Jubel – und vor allem wieder mehr Spieler.

In Hamburg leben mehr Millionäre als in jeder anderen Stadt Deutschlands. Im vergangenen Jahr sind durch Eurojackpot und Lotto 6aus49 noch vier glückliche Millionäre hinzugekommen.

Insgesamt 22 Hamburger haben 2023 bei einer der Lotterien Gewinne von 100.000 Euro und mehr erzielt. In Summe gaben die Menschen in der Stadt rund 172,1 Millionen Euro für Spielscheine oder Lose der staatlichen Lotterien aus – und damit deutlich mehr als noch im Vorjahr.

Lotto in Hamburg: Wieder mehr Menschen spielen

„Im Jahr 2023 konnte Lotto Hamburg auf fast allen Vertriebswegen Steigerungen erzielen. Der negative Einfluss der Inflation geht zurück und die Menschen wollen ihrem Glück wieder stärker auf die Sprünge helfen. Eine gute Jackpot-Entwicklung hat gerade zum Jahresende die Spielfreude angeregt“, erklärt Michael Heinrich, einer der beiden Geschäftsführer der städtischen Lotto Hamburg GmbH.

Zwei Millionäre haben dem Glücksspiel-Klassiker Lotto 6aus49 ihren plötzlichen Reichtum zu verdanken: Im März knackte ein Tipper den mit 45 Mio. Euro prall gefüllten Lotto-Jackpot, im September gewann ein Glückspilz 1,5 Millionen Euro. Der höchste Gewinn, den es in Hamburg bisher gab, wurde beim Eurojackpot erzielt: 117,2 Mio. Euro gewann ein Hamburger Internet-Spieler im August. Im September 2023 floss ein weiterer Eurojackpot-Gewinn von 2,3 Millionen Euro in die Hansestadt.

120 Millionen Euro bei Lotterie Eurojackpot in Schleswig-Holstein

Auch im benachbarten Schleswig-Holstein gab es viele Anlass zur Glücksspiel-Freude: So wurden über alle Spiel- und Wettarten m vergangenen Jahr insgesamt 254,7 Millionen Euro ausgeschüttet, teilte Lotto Schleswig-Holstein mit. Über alle Lotterien gesehen gaben die Menschen 2023 durchschnittlich 9,16 Euro pro Spielschein aus. Es habe fünf neue Lotto-Millionäre gegeben.

Ein Spieler erzielte am 23. Juni mit 120 Millionen Euro bei der Lotterie Eurojackpot den höchsten Gewinn, den Lotto Schleswig-Holstein den Angaben zufolge jemals auszahlte. Zuvor hatte der Rekord bei 31,1 Millionen Euro aus dem Jahr 2017 gelegen.

Der zweithöchste Gewinn im Norden ging am 6. Februar mit einer Gewinnsumme von rund 7,8 Millionen Euro in der Lotterie Lotto 6aus49 in den Südosten des Landes. Der Spielteilnehmende teilte sich mit sechs Richtigen samt passender Superzahl den damaligen Jackpot in Höhe von gut 15,6 Millionen Euro mit einem Spielteilnehmer aus dem Saarland.

Insgesamt erzielten Schleswig-Holsteiner 2023 über alle Spiel- und Wettarten insgesamt 52 Gewinne in Höhe von 50.000 Euro und mehr. (mp/dpa)