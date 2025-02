Leichenwagen erfasst Radfahrer: Schwerer Unfall bei Hamburg

Ein 16-Jähriger wurde im Kreis Pinneberg von einem Leichenwagen erfasst und schwer verletzt, als er versuchte, über eine Bundesstraße zu fahren.

Ungewöhnlicher Unfall in Raa-Besenbek bei Elmshorn. Am Freitagnachmittag wurde gegen 14:30 ein 16-Jähriger Fahrradfahrer von einem Leichenwagen erfasst. Der Jugendliche wollte mit seinem Fahrrad in Höhe der Straße „Kirchensteig” die B431 überqueren. Ein Bestattungsfahrzeug aus Richtung Elmshorn erfasste ihn bei diesem Versuch.

Wegen des Unfalls, bei dem sich der Jugendliche schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zuzog, wurde die B431 für circa 45 Minuten gesperrt. Der Leichenwagen war zum Zeitpunkt des Unfalls nicht beladen. (FS)