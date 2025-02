Wüssten Sie, was sich hinter einer „Service-Lösung“ für den Hamburger Straßenverkehr verbirgt? Kleiner Tipp: Es sind (leider) keine warm servierten Getränke für gestresste Verkehrsteilnehmer und es handelt sich auch nicht um eine Hotline. Tatsächlich erlaubt diese Service-Lösung Radfahrern, ganz offiziell auf dem Gehweg zu fahren. Die Hamburger SPD will das in bestimmten Fällen wieder ermöglichen – aber was ist mit den Fußgängern?